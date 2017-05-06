فيديو| رئيس «الكرامة»: صباحي خاض انتخابات الرئاسة لإعطاء شرعية للسيسي

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قال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، إن خوض حمدين صباحي الانتخابات الرئاسية الماضية كان لإعطاء شرعية لإدارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفا: «ومن غير اللائق أمام العالم أن نظهر وكأن انتخابات مصر عملية وراقية وتشكك في شرعية الرئيس السيسي».

وأضاف سامي خلال مداخلة هاتفية أمس الجمعة ببرنامج «بتوقيت مصر» المُذاع على قناة «التليفزيون العربي»: «احنا عندنا وعي وإدراك للانتخابات منذ 40 عاما، فنحن خضنا المعركة الانتخابية لإجبار الرئيس عبدالفتاح السيسي على توضيح برنامجه الانتخابي، ونحن كنا متأكدين من خسارة حمدين».

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وشدد سامي، أنه لابد من وجود مرشح واحد للقوى الوطنية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا أن الانتخابات الرئاسية في عام 2012 شهدت وجود كل من خالد علي وحمدين صباحي وعبدالمنعم أبو الفتوح، وكلهم كانوا في أعمار سنية متقاربة، ولو كانوا اتحدوا لفاز أحدهم في الانتخابات الرئاسية، ولكنهم لم يتفقوا.