أخبار عاجلة

ما حكم الشرع في زوج يخاصم زوجته بالشهور ويتكبر عليها؟ -
محاضرة فنيه قبل مران الأهلي.. وحجازي وعاشور يشاركان -
الأمن يرفض حضور روابط المشجعين في مباريات الأهلي والزمالك -
فيديو| داعية إسلامي: القرآن علاج لمريض السرطان -
«الإسكان»: 72% من أهالي مثلث ماسبيرو اختاروا التعويض المادي -
ليستر سيتي يفوز على واتفورد بثلاثية في «البريمير ليج» -
المحمدي يشارك في سقوط هال سيتي أمام سندرلاند بـ«البريمير ليج» -
البايرن يُرسل دارمشتات للدرجة الثانية -
التعادل الإيجابي يحسم مباراتي «بيرنلي وبروميتش» و«بورنموث أمام ستوك» -
دورتموند يضرب هوفنهايم بثنائية في «البوندسليجا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم

أول قرار عاجل من مجلس القضاء الأعلى ضد المستشار قاتل المجند "مؤمن”

Google+ Print
أول قرار عاجل من مجلس القضاء الأعلى ضد المستشار قاتل المجند "مؤمن” أول قرار عاجل من مجلس القضاء الأعلى ضد المستشار قاتل المجند "مؤمن”

أصدر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مصطفى شفيق- قرارا برفع الحصانة عن المستشار الرئيس بمحكمة جنايات، والمتهم بقتل شاب مجند في مدينة نصر؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية نحوه.

ونفى مجلس القضاء الأعلى، ما تردد من أنباء عن القبض على القاضي المتهم، والتحقيق معه، دون رفع الحصانة عنه، بزعم أنه متلبس بجريمته، وحسب رائي قاضى، أنه يجوز للجهات الأمنية احتجاز القاضي فقط، إذا ضبط متلبسا بجريمته، دون التحقيق معه أو حبسه قبل رفع الحصانة عنه.

وأضاف ، أنه يترتب حتما على حبس القاضي، بناء على أمر أو حكم قضائي، وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه، ويجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته، أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة وقعت منه، وذلك سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل أو النائب العام أو رئيس المحكمة أو بناء على قرار الجمعية العامة، ولفت إلى أنه لا يترتب على الوقف حرمان القاضي من مرتبه مدة الوقف، ومع ذلك يجوز لمجلس التأديب حرمانه من نصف المرتب.

 

 

 

المصدر : فايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
ستاد مصر - ملخص الشوط الأول من مباراة بتروجيت والمقاصة

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول من مباراة بتروجيت والمقاصة

ستاد مصر - لقاء مع ك. حمد إبراهيم / المدرب العام للمقاصة قبل مباراة بتروجيت والمقاصة

ستاد مصر - لقاء مع ك. حمد إبراهيم / المدرب العام للمقاصة قبل مباراة بتروجيت والمقاصة

ستاد مصر - لقاء مع مدرب حراس مرمى بتروجيت قبل لقاء بتروجيت والمقاصة

ستاد مصر - لقاء مع مدرب حراس مرمى بتروجيت قبل لقاء بتروجيت والمقاصة

عمرو هاشم ربيع: جهاز أمني وراء انقلاب «المصريين الأحرار» على ساويرس

عمرو هاشم ربيع: جهاز أمني وراء انقلاب «المصريين الأحرار» على ساويرس