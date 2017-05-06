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الأوقاف تمنع الشيخ محمد جبريل من إقامة التراويح في رمضان

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الأوقاف تمنع الشيخ محمد جبريل من إقامة التراويح في رمضان الأوقاف تمنع الشيخ محمد جبريل من إقامة التراويح في رمضان

في تصريح للشيخ “جابر طايع”، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف أن خطة الوزارة لشهر رمضان سوف يتم الإعلان عنها الأحد القادم 7 مايو، وسوف تحدد أسماء المساجد المصرح لها من قبل الوزارة بإقامة صلاة التراويح والاعتكاف في شهر رمضان الفضيل .

وفي مفاجأة فجرها الشيخ جابر طايع أن الأوقاف لن تسمح للداعية الإسلامي محمد جبريل بأداء صلاة التراويح في مسجد عمرو بن العاص بمنطقة القديمة، وذلك لعدم حصوله على تصريح من الوزارة ولذلك فإن خطيب المسجد فقط هو الذي سيقوم بأداء الصلاة وإلقاء الدروس الدينية داخل المسجد طيلة الشهر الكريم.

وأضاف طايع أن بعض المساجد الكبيرة لن تقام بها صلاة التراويح منها مسجد رابعة العدوية في مدينة نصر لعدم اكتمال أعمال الترميمات التي بدأت به منذ أحداث فض الاعتصام في 2013 وحتى الآن وأنه سيظل مغلقًا لحين الانتهاء من الترميم، أما بالنسبة لمسجد الفتح فسوف تقام فيه صلاة التراويح بعد فتحه والانتهاء من ترميمه قبل رمضان القادم .

 

 

المصدر : مصر فايف

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