طرح وحدات سكنية فاخرة في العاصمة الإدارية لمصر في 30 يونيو المقبل وسعر المتر مفاجأة للجميع

سمر العشري

أعلن مصدر مسئول ، أن وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ، سوف تقوم بطرح عدد من الوحدات السكنية الفاخرة التشطيب في 30 يونيو المقبل.

وأشار المصدر بأن متوسط سعر المتر في تلك الوحدات الفاخرة التشطيب لن يقل عن 7500 جنيه، حيث أن وزارة الاسكان لديها نحو 27 ألف وحدة إسكان فاخر في المشروع ستنتهي المرحلة الأولى من تلك الوحدات في شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف المصدر إلى أن شركة المقاولون العرب لديها نحو 13 ألف وحدة سكنية موزعين على 44 عمارة من المرحلة الأولي.

وأوضح المصدر بأن سعر الوحدة السكنية سيكون عادلاً بالنسبة لجودة التشطيبات ولتميز الحي السكني بوجودة في قلب العاصمة الإدارية الجديدة.

من جهة أخري فقد أعلنت شركة أمون للعقارات وهي أحدي الشركات التابعة لمجموعة بتر هوم للأستثمار العقاري والتي فازت بنحو 50 فدان بأراضي العاصمة الإدارية الجديدة لمصر بأنها ستقوم بإنشاء وحدات سكنية وفيلات وتاون هاوس.

وأشارت شركة أمون للعقارات بأنها ستقوم بتسليم الوحدات للعملاء على الطوب ، وأن سعر الوحدة السكنية سيبدأ من 2.8 مليون جنيه علما بأن أقل سعر للمتر سوف يتراوح ما بين 6 و7 آلاف جنيه.

المصدر : مصر فايف