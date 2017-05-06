إصابة شخصان إثر انقلاب سيارة ملاكي من أعلى كوبرى أكتوبر

كتب - علاء عمران:

‏‫أصيب شخصان في حادث إنقلاب سيارة ملاكى من أعلى كوبري أكتوبر تحمل رقم "ب ج ب 536" وذلك في الاتجاه القادم من مدينة نصر وصولا إلى ميدان رمسيس.

وانتقل رجال المرور للعمل على تسيير حركة السيارات فيما تهشم جزءً من سور الكوبري، وانتقلت سيارتي إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بسقوط سيارة من أعلى كوبري أكتوبر، وبدوره أمر اللواء علاء متولى - مدير المرو،ر بالدفع برجال المرور وبصحبتهم ونشين للعمل على رفع حطام الحادث فيما وضعت إدارة المرور 3 سدادات مرورية بمحيط الجزء الذي سقط من أعلى الكوبرى نتيجة للحادث منعا لسقوط أي سيارات أخرى.