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مصدر مقرب من «الكينج» يوضح حقيقة علاقة منير بأرملة عادل أدهم

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مصدر مقرب من «الكينج» يوضح حقيقة علاقة منير بأرملة عادل أدهم مصدر مقرب من «الكينج» يوضح حقيقة علاقة منير بأرملة عادل أدهم

كشف مصدر مقرب من الكينج محمد منير في تصريح خاص لـ "صدى البلد" حقيقة الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول وجود علاقة بين الفنان و"لمياء السحراوي" أرملة عادل أدهم. 
 
وأضاف المصدر، أن هناك علاقة صداقة قوية بين محمد منير ولمياء السحراوي تجمع بينهم منذ سنوات، مشيرًا إلى أنهما يلتقيان كأي أصدقاء كل فترة، نافيًا ما تداول من أخبار عن زواجهما.

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وكانت حالة من الجدل، قد أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ظهر فيها الكينج محمد منير في عدة صور مختلفة جمعته بالسيدة لمياء السحراوي، أرملة الفنان الراحل عادل أدهم. 
 
وزاد من حالة الجدل، اجتماع محمد منير مع لمياء السحراوي في عدة مناسبات مختلفة، ما جعل عدد من مستخدمي انستجرام، يتسائلون حول حقيقة زواجهما أو وجود علاقة عاطفية بينهما.

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رئيس قسم الأخبار