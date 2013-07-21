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الحلقة (11) من مسلسل "الركين": اختفاء مفاجئ لشقيقة جيكا.. وتهاني تبدأ العمل بمكتب سميح

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الحلقة (11) من مسلسل "الركين": اختفاء مفاجئ لشقيقة جيكا.. وتهاني تبدأ العمل بمكتب سميح الحلقة (11) من مسلسل "الركين": اختفاء مفاجئ لشقيقة جيكا.. وتهاني تبدأ العمل بمكتب سميح

كتب : محمود عباس السبت 20-07-2013 22:39

تبدأ الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "الركين" بتوضيح حكاية شفيق مع فرحانة، التي تعمل خادمة بمنزل سيدتها الميسورة صفية، وتشير إلى قيام شفيق بإفقاد هذه الفتاة لعذريتها ثم رفض الزواج منها لعدم قدرته على تدبير أموره، فتتوعده فرحانة بفضحه ومعاقبته على فعلته.

وتدور الحلقة 11 من "الركين" حول قيام معرفة جيكا وجنيدي لحقيقة شفيق، الساكن الجديد العائد من الخليج، وشكوكهما بأن هذا الرجل قد ارتكب جريمة يريد الهروب منها، ويتأكد جنيدي من وجود شيء مريب وراءه حينما يخبره بأن هناك ضابطا يبحث عنه فيصيبه هلع شديد ويتشبث بحقيبة أمواله التي توضح الحلقة أنه اختلسها من الشيخ الذي كان يكفله، وتلفت الحلقة إلى العلاقة

المريبة التي تنشأ بين سميح وفرحانة، حيث تلجأ إليه لتشتكي عشيقها السابق الذي تخلى عنها ويقوم سميح باستدراجها لعلاقة خاصة بينهما، وتنتقل الحلقة إلى تهاني التي تبدأ العمل رسميا عند سميح بمبلغ مالي كبير، ويفاجئ جيكا بوجود تهاني داخل العمارة التي تقّل مكتب سميح فيتشكك من الأمر ويحاول معرفتها منها فتصده بحزم شديد وتبدأ ملاحظة إعجابه بها، وتسلط الحلقة الضوء على الزوجين فؤاد وألفت، اللذان يشتغلان بالصحافة، ودائما ما يساعدان جيكا على مواجهة أفعال سميح الظالمة معه، وتنتقل الحلقة إلى عائلة جيكا التي تصاب بقلق شديد لاختفاء شقيقته فوئية ليومين كاملين دون العودة لمنزلها، وتبحث أختهما سعاد عنها في كل مكان ولكنها تفشل في معرفة أي شيء عنها، وتعود الحلقة إلى سميح الذي يقنعه أستاذه، ووالد خطيبته، شوقي بضرورة التعجيل من تزويجهما لسرعة إدخاله في حزبه السياسي وعمل كيان كامل له، ويطلب منه شوقي من سميح استأجار شقة وكتابة عقد الإجار باسمه على أن يتحمل شوقي تكاليفها، وتخصيص هذه الشقة لإجراء بعض المقابلات بها دون إبداء أية أسباب لإلحاح شوقي على كتابة الشقة باسم سميح.

يذكر أن مسلسل الركين من تأليف وإخراج جمال عبد الحميد، ويشارك في بطولته محمود الجندي وأحمد خليل ونهال عمبر وأحمد خليل.

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