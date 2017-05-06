أخبار عاجلة

ما حكم الشرع في زوج يخاصم زوجته بالشهور ويتكبر عليها؟ -
محاضرة فنيه قبل مران الأهلي.. وحجازي وعاشور يشاركان -
الأمن يرفض حضور روابط المشجعين في مباريات الأهلي والزمالك -
فيديو| داعية إسلامي: القرآن علاج لمريض السرطان -
«الإسكان»: 72% من أهالي مثلث ماسبيرو اختاروا التعويض المادي -
ليستر سيتي يفوز على واتفورد بثلاثية في «البريمير ليج» -
المحمدي يشارك في سقوط هال سيتي أمام سندرلاند بـ«البريمير ليج» -
البايرن يُرسل دارمشتات للدرجة الثانية -
التعادل الإيجابي يحسم مباراتي «بيرنلي وبروميتش» و«بورنموث أمام ستوك» -
دورتموند يضرب هوفنهايم بثنائية في «البوندسليجا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر

بالفيديو || العثور على أقدم "حديقة قبر فرعوني" في مصر

Google+ Print
بالفيديو || العثور على أقدم "حديقة قبر فرعوني" في مصر بالفيديو || العثور على أقدم "حديقة قبر فرعوني" في مصر

تمكنت مجموعة من علماء الآثار الإسبان من العثور على ما يسمى بـ"حديقة قبر" تعود لأيام الفراعنة الأوائل في .
 
وعن الاكتشاف الجديد قال، خوسيه غالان، أحد المشاركين في أعمال التنقيب: "النباتات التي كانت تنمو في تلك الحديقة الصغيرة كانت لها معان رمزية عند المصريين القدماء، من المرجح أنها كانت تستخدم في الطقوس الجنائزية حينها، ولذلك فإن دراسة تلك الحديقة ستساعدنا على فهم طريقة تفكير المصريين القدماء ومعتقداتهم، وستوضح لنا فكرة العالمين السفلي والعلوي اللذين ذكرا في الكثير من المخطوطات المصرية القديمة".
 
وأضاف العالم: "كنا نعلم بوجود ما يسمى بحدائق القبور، ورد ذكرها في العديد من المخطوطات القديمة، ورأينا صورها على جدران القبور الفرعونية، لكن أحدا لم يستطع من قبل العثور على مثل تلك الحدائق أو اكتشاف ما كان ينمو فيها، ما وجدناه مؤخرا يعتبر إنجازا عظيما بالنسبة لنا".
 
يذكر أن العلماء تمكنوا من العثور على هذه الحديقة أثناء تنقيبهم في مقابر فرعونية في منطقة "ذراع أبو النجا" الأثرية غرب الأقصر، حيث أكدوا أن تلك الحديقة بنيت قبل حوالي 4 آلاف عام.
 
وأوضحوا أن الحديقة المذكورة عبارة عن فناء صغير بطول ثلاثة أمتار وعرض مترين، مقسم من الداخل إلى مربعات متساوية بمساحة 30 سم مربع تقريبا، كل مربع كان مخصص لزراعة نوع معين من النباتات والزهور، التي كانت لها رمزيتها المعينة عند المصريين القدماء.
 
ويسعى العلماء حاليا لاستخراج عينات التربة التي قد تحوي على بذور النباتات من تلك الحديقة، لمعرفة أنواع ورمزيات تلك النباتات التي وجدت فيها، حيث أشاروا إلى أن المخطوطات القديمة ذكرت أن بعض النباتات كأشجار النخيل والأفوكادو كانت ترمز إلى القيامة والحياة الأبدية عند الفراعنة.
 
 
 
 
 
المصدر : روسيا اليوم
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
ستاد مصر - ملخص الشوط الأول من مباراة بتروجيت والمقاصة

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول من مباراة بتروجيت والمقاصة

ستاد مصر - لقاء مع ك. حمد إبراهيم / المدرب العام للمقاصة قبل مباراة بتروجيت والمقاصة

ستاد مصر - لقاء مع ك. حمد إبراهيم / المدرب العام للمقاصة قبل مباراة بتروجيت والمقاصة

ستاد مصر - لقاء مع مدرب حراس مرمى بتروجيت قبل لقاء بتروجيت والمقاصة

ستاد مصر - لقاء مع مدرب حراس مرمى بتروجيت قبل لقاء بتروجيت والمقاصة

عمرو هاشم ربيع: جهاز أمني وراء انقلاب «المصريين الأحرار» على ساويرس

عمرو هاشم ربيع: جهاز أمني وراء انقلاب «المصريين الأحرار» على ساويرس