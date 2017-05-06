بالصور || 3 تغيرات في ملامح إيمي سمير غانم بأحدث ظهور لها

سمر العشري

تداول عدد من صفحات محبي الفنانة إيمي سمير غانم، على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من صور حديثة لها، قالوا إنها التقطت لها أثناء تواجدها برفقة والدها "سمير غانم" في المستشفى.

وظهرت "إيمي"، خلال الصور بملامح متغيرة، عن آخر ظهور لها بحفل زفاف نجل شقيق المنتج محمد السبكي، والذي أقيم في مارس الماضي، وهو ما جعل بعض جمهورها ومحبيها يؤكدون على مرورها بوعكة صحية قوية خلال الفترة الماضية.

ولوحظ ثلاثة تغيرات على "إيمي"، في أحدث صورها، تمثلت في فقدانها جزء من وزنها، وانقسم الجمهور حول سبب ذلك ما بين مؤكدين على مرضها وآخرين رجحوا سوء حالتها النفسية بسبب احتجاز والدها الفنان سمير غانم في المستشفى.

وتمثل التغير الثاني، في حجم بطن "إيمي"، والذي بدا ممشوقا في صورها الحديثة، خلافا لصورها السابقة التي استندت عليها شائعات عن حملها، وهو ما أثار جدلا بين الجمهور من مروجي الشائعة وبين من أكدوا أن مظهر الفنانة في صورها السابقة كان بسبب تصميم فستانها.

وكان التغير الملحوظ على إيمي أيضا شحوب وجهها؛ حيث إن الجمهور اعتاد رؤيتها بكامل أناقتها وجمالها، إلا أنها فاجأتهم في صورها الأخيرة بوجه شاحب وخاصة أنها تعتبر الصور الأولى لها بدون مكياج.

يذكر أن أخبارا انتشرت مؤخرا، حول مرض الفنانة إيمي سمير غانم بسبب معاناتها من بعض المشكلات في إنزيمات الكبد، وهو ما أثر على حالتها النفسية.

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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