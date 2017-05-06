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بالصور || بعد إهانته الأقزام.. عمرو سمير عاطف يهاجم مصطفى خاطر: فنان جاهل

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بالصور || بعد إهانته الأقزام.. عمرو سمير عاطف يهاجم مصطفى خاطر: فنان جاهل بالصور || بعد إهانته الأقزام.. عمرو سمير عاطف يهاجم مصطفى خاطر: فنان جاهل


 

هاجم المؤلف عمرو سمير عاطف، الممثل مصطفى خاطر، بسبب أحد عروض مسرحيات ""، الذي يعرض عبر فضائية "mbc مصر"، وذلك بعد نعته لأحد الشخصيات بـ"القزم".
 
وظهر مصطفى خاطر، وهو يسخر من أحد الفنانين قصار القامة وينعته بـ"القزم" كـ"سُبّة" له، وهو ما رفضه "عاطف"، معتبر الأمر إهانة في حق "الأقزام"، لاسيما وأنه يستخدم هذه الصفة وكأنها عاهة أو وصمة عار. وقال "عاطف" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "غصب عني كنت معدي من قدام التليفزيون فشفت مسرح مصر جزء مدته مثلًا متتجاوزش 3 دقايق". 
 
وأضاف، "الممثل اللي اسمه مصطفي خاطر، بيقول لواحد أنت بتلعب كمال أجسام قاله أيوا، قاله ده أنت بتلعب كمال أقزام يا قزم، باعتبار إن يا قزم دي شتيمة فيه"، متابعًا: "في مصر 70 ألف من قصار القامة، النهاردة مصطفي خاطر اعتبرهم عاهة وشتيمة".
 
واستكمل: "ده أكيد طبعًا غير البلاوى اللي الواحد هيلاقيها لو كمل لا قدر الله فرجة، دي حاجه كده على الطاير في 3 دقايق، وعشان كده الفنان الجاهل خطير جدًا زي المتدين الجاهل بالظبط". 
 
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المصدر : التحرير

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