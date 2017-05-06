فيديو.. أسامة كمال يطالب شيخ الأزهر بإعلان رفض إهدار دم إسلام البحيري

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وجه الإعلامي أسامة كمال، رسالة شكر إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بعد قراره بإعفاء الدكتور أحمد حسني، القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر، على خليفة تصريحه بـ«ردة» الباحث إسلام بحيري، قائلًا: «أنا معرفش دكتور حسني، وهو اعتذر عما فعله، ولكن هذا الاعتذار كان غير مقبول على الإطلاق، بينما الأزهر يرفض تكفير داعش، فكان لابد من إعفائه».

وأضاف كمال، خلال حلقة أمس الجمعة من برنامجه «مساء دي إم سي»، عبر فضائية «دي إم سي»، أنه «كان لابد من قيام رئيس جامعة الأزهر المعزول بتقديم نفسه للمحاسبة، لأنه أهدر دم مسلم، وأشكر الدكتور الطيب للاستجابة، ولرده القوي السريع الذي يحفظ الحقوق، وأطالبك فضيلة الإمام أيضًا بالتوضيح للناس، وأن ما حدث لا يُهدر دم إسلام بحيري».

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وقرر الطيب، مساء الجمعة، إعفاء الدكتور أحمد حسني طه، القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر من منصبه، وتكليف الدكتور محمد حسين المحرصاوي، عميد كلية اللغة العربية، بدلًا منه، اعتبارًا من السبت، بصفة مؤقتة لحين تعيين رئيس جديد؛ وفقا للإجراءات المحددة قانونًا.

وكان الدكتور أحمد حسني، القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر، أصدر بيانًا صباح أمس، اعتذر فيه عن وصفه «بحيري» بـ«المرتد»، وقال: «إن الرجوع إلى الحق فضيلة، واستبصار الصواب أولى من الإصرار على الخطأ، وإنه من واجبنا تجاه ديننا ومجتمعنا ووطننا أن نحرص على إيصال الحقيقة كاملة حتى لو صدر منا ما يجانبها، إن تبين لنا هذا الخطأ».

