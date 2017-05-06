متحدث جامعة الأزهر: «حسني» عالم جليل.. وسيحال للمعاش نهاية العام

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قال الدكتور أحمد زارع، المتحدث باسم جامعة الأزهر، إن الدكتور أحمد حسني طه، الذي صدر قرار بإعفائه من منصبه كقائم بأعمال رئيس الجامعة، من قِبل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، «عالم من علماء الأزهر الأجلاء الذي يعتز بهم، وهو اعتذر عما بدر منه من الحكم بردة الباحث إسلام بحيري»، مؤكدًا أن «الرجوع للحق فضيلة، وهذا هو منهج الأزهر بألا نكفر أحدًا من أهل القبلة».

أضاف زارع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «انفراد»، عبر فضائية «العاصمة»: «حسني مازال يؤدي عمله كنائب لرئيس الجامعة لشئون البنات، وسيظل بوضعيته هذه إلى نهاية العام الدراسي الحالي، ثم سيُحال إلى المعاش، ونرجو ألا يُزايد أحدًا عليه، وهو له كل التقدير والاحترام».

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وأكد أن الدكتور محمد المحرصاوي، كان يشغل منصب عميد كلية اللغة العربية قبل تكليفه بالقيام بمهام عمل رئيس الجامعة، موضحًا أنه يمارس مهام عمله كقائم بأعمال رئيس الجامعة بدءًا من صباح غد السبت، مستكملًا: «هو عالم جليل أيضًا من علماء كلية اللغة العربية، وهو جدير بمنصبه، وأعانه الله على ما حُمل من حملٍ ثقيل».