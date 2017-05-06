فرغلي: ماكينة الاقتصاد لن تدور بعمال منزوعي الحقوق

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال البدري فرغلي، النائب البرلماني الأسبق، إنه تم نزع كل حقوق العمال منذ 10 سنوات، مشددًا على أنه لن تحدث نهضة اقتصادية، طالما يظل العامل المصري منزوع الحقوق.

وأضاف فرغلي خلال لقائه بالإعلامية دينا موسى، ببرنامج "كلام مصري"، المذاع على قناة"الحرة"، "لا أطالب بزيادة الأجور ولا حوافز، ولكن أطالب بالحماية القانونية، فالعامل هو نتاج هذا الشعب، ويحب الاستقرار والأمن، فكيف أنتج وأنا غير مستقر قانونيًا، وصاحب العمل يطردني في أي لحظة وبلا حقوق ولا مكافآت؟".

شاهد أيضا

وتابع: "العامل ينتج عندما يكون آمنًا في عمله، فالعامل ليس عبدًا، ويجب أن يعيش في أمان، لا يصح أن نكون في القرن الـ 21 ونعيش بلا حماية، لذلك لابد أن يحمي القانون العمال بالتشريعات، ولا يستغل أصحاب العمل التشريعات لصالحهم".

واستكمل: "إذا لم يتم تطوير قانون العمل الجديد، ويعطي العمال حقوقهم، لن تدور ماكينة الاقتصاد، في ظل عمال منزوعي الحماية القانونية والصحية".