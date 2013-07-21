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الحلقة العاشرة من "خيبر": "قريش" وقبائل العرب يستعدون لشن هجوم على المسلمين في "يثرب"

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الحلقة العاشرة من "خيبر": "قريش" وقبائل العرب يستعدون لشن هجوم على المسلمين في "يثرب" الحلقة العاشرة من "خيبر": "قريش" وقبائل العرب يستعدون لشن هجوم على المسلمين في "يثرب"

كتب : ربيع ممدوح السبت 20-07-2013 22:41

كشفت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل "خيبر" عن نزول الوحي على محمد (ص) بأن يأذن للمسلمين بالقتال، وهنا قامت سرية بقيادة "حمزة بن عبدالمطلب" بالتوجه إلى قافلة لقريش قادمة من "الشام".

في نفس السياق، وبعد رحلة بعث طويله عن "يوسف" ابن "شمويل" الحداد، كشفت الحلقة عن أن أحبار اليهود السبب وراء اختفاءه، وحبسه في أحد الحصون بـ"خيبر".

ذهب "شمويل" إلى كبير الأحبار، وطالبه بالإفراج عن ابنه، وحينما علم كبير الأحبار بوجود "يوسف في السجن، أمر بالافراج عنه خوفا على، المعاهدة التي بينهم ومحمد (ص).

على الجانب الآخر، كشفت أحداث الحلقة عن سعي "عبدالله ابن أوبي" للتحالف مع قريش وقبائل العرب ضد المسلمين، وذلك طمعا في ملك يثرب، التي كان على وشك أن يكون ملكا عليها.

يذكر أن المسلسل تدور أحداثه في إطار تاريخي، حول غزوة "خيبر" التي قادها الرسول محمد (ص) خاتم الأنبياء ضد اليهود، في العام السابع من الهجرة النبوية.

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