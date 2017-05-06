10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

اعتبرت فيديريكا موجيريني، رئيس المفوضة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، أن الولايات المتحدة تفقد زعامتها العالمية، وحذر وزير الصحة الفلسطيني جواد عواد، من خطورة التغذية القسرية للأسرى، وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن القواعد العسكرية الروسية بالخارج جاهزة لمحاربة "داعش"، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ورئيس الوزراء الاسترالي مالكوم تيرنبول متوافقان تمامًا.

1- رئيس الدبلوماسية الأوروبية: أمريكا فقدت زعامتها للعالم

فيديريكا موجيريني، رئيس المفوضة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل في 3 مايو 2017 (أ ف ب)

اعتبرت فيديريكا موجيريني، رئيس المفوضة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، أن الولايات المتحدة تفقد زعامتها على الساحة العالمية في حين يعزز الاتحاد الأوروبي مواقعه.

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2- أبو الغيط: نأمل أن يدعم اتفاق المناطق الآمنة مسار التسوية في سوريا

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط في القاهرة في 4 مايو 2017 (أ ف ب)

عبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط عن الأمل في أن يصب الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في العاصمة الكازخية (أستانة) لإنشاء مناطق تخفيف لحدة التصعيد العسكري (مناطق آمنة) في سوريا، في مصلحة الشعب والدولة في سوريا وأن ينهي معاناة المدنيين العزل التي طالت لسنوات، في اطار وحدة سوريا.

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3- وزير الصحة الفلسطيني: التغذية القسرية تهديد لحياة الأسرى

وزير الصحة الفلسطيني جواد عواد - أرشيفية

حذر وزير الصحة الفلسطيني جواد عواد، من خطورة نية سلطات الاحتلال تغذية الأسرى المضربين عن الطعام قسرياً، مؤكداً أن هذا الإجراء يهدد حياة المضربين، ويمثل حكم بإعدامهم.

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4-لافروف: القواعد الروسية بالخارج جاهزة لمحاربة "داعش"

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في فنلندا في 4 مايو 2017 (أ ف ب)

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي والقواعد العسكرية الروسية بالخارج جاهزة لمحاربة تنظيم "داعش" في أي وقت.

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5- رئيس "شؤون الأسرى" الفلسطينيين: يجب إعادة الزيارة الثانية شهريًا

رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع - أرشيفية

طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع،الصليب الأحمر الدولي أن يصدر قرارًا عاجلا بإعادة الزيارة الثانية شهريا لعائلات الأسرى التي تم إيقافها منذ ما يقارب العام، والتي يطالب الأسرى المضربين بها على اعتبار أنها حق مشروع ومكتسب وضرورة إنسانية واجتماعية.

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6- دي ميستورا: اتفاق المناطق الآمنة في سوريا خطوة مهمة

المبعوث الدولي إلى سوريا ستافان دي ميستورا في أستانا في 4 مايو 2017 (أ ف ب)

وصف المبعوث الدولي إلى سوريا ستافان دي ميستورا الاتفاق الذي تم توقيعه في العاصمة الكازاخية أستانا، بخصوص تخفيف التوتر في بعض المناطق السورية، بأنه خطوة مهمة وفرصة قوية.

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7- وزير الخارجية السعودي: زيارة الرئيس الامريكي للسعودية ''تاريخية''

وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير في الرياض في 12 فبراير 2017 (أ ف ب)

اعتبر وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقررة للرياض، تاريخية بكل المقاييس.

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8- روسيا: طائرات التحالف الدولي لن تحلق فوق مناطق تخفيف التصعيد في سوريا

رئيس وفد الحكومة الروسية في محادثات أستانة ألكسندر لافرنتييف (يمينًا) وستافان دي ميستورا (يسارًا) في أستانا في 4 مايو 2017 (أ ف ب)

أعلن رئيس وفد الحكومة الروسية في محادثات استانة ، ألكسندر لافرنتييف، أن طائرات التحالف الدولي لن تحلق فوق مناطق وقف التصعيد في سورية ،حسبما ذكرت اليوم الجمعة وكالة سبوتنيك الروسية.

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9- ترامب: أنا ورئيس وزراء أستراليا متوافقان تمامًا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن في 4 مايو 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ورئيس الوزراء الاسترالي مالكوم تيرنبول متوافقان تمامًا، وذلك عندما سؤل ترامب عما تردد بشأن إنهاء مفاجئ لمكالمة هاتفية جمعتهما قبل عدة أشهر، مضيفًا: "أنتم بالغتم في تلك المكالمة".

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10- الصحفي الألماني المحتجز في تركيا: لن أغادر السجن من باب خلفي

الصحفي الألماني المحتجز في تركيا - أرشيفية

طالب صحفي يعمل لدى صحيفة "دي فيلت" الألمانية وتعتقله تركيا في اتهامات تتعلق بالإرهاب، بمحاكمة عادلة وانتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب "إدانته له بشكل مسبق"، مضيفًا: "مصمم على مغادرة هذا السجن ليس من الباب الخلفي ولكن من خلال الباب الذي دخلت منه".

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