العرب اليوم: تفجير فى دمشق وموريتانيا تعلن الحداد

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العربية، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها تقدم القوات العراقية فى الموصل واشتباكات دامية فى دمشق، إضافة إلى توتر بين إيران والمملكة العربية السعودية.

1- استهداف مخيم للاجئين فى سوريا

اشتباكات عنيفة بين المعارضة السورية وقوات النظام السوري فى دمشق - أرشيفية (أ ف ب)

سقط عدد من الأشخاص بين قتيل وجريح جراء تفجير سيارة مفخخة في مخيم الركبان للاجئين السوريين، على الحدود السورية الأردنية.

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2- القوات العراقية تستعيد 3 قرى فى الموصل

القوات العراقية تستعد لهجوم بالقرب من مسجد النورى بالموصل يوم 2 إبريل 2017 (أ ف ب)

أفاد قائد ميداني عراقي بأن قوات الشرطة الاتحادية استعادت السيطرة على ثلاث قرى وقتلت 31 من عناصر داعش في عمليات تحرير مناطق شمال غربي مدينة الموصل، التي انطلقت أمس الخميس في الساحل الأيمن من المدينة 400 كيلومتر شمالي بغداد.

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3- إيران تحتج لدى الأمم المتحدة على تصريحات الأمير السعودي

الأمير السعودي محمد بن سلمان فى الرياض - أرشيفية (أ ف ب)

احتجت إيران في رسالة بعثت بها إلى أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن على تصريحات ولي ولي العهد السعودي ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

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4- المحققون فرنسيون يعلنون علومات حول الطائرة المصرية المنكوبة

أهالى ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة فى البحر المتوسط - أرشيفية (أ ف ب)

نقلت وكالة الأنباء العالمية "رويترز" عن مصدر رفيع المستوى قوله إن فرنسا لم تعثر على أي آثار لمتفجرات على رفات فرنسيين لقوا حتفهم في تحطم طائرة مصر للطيران في الرحلة 804 التي تحطمت في البحر المتوسط عام 2016 وهي في طريقها من باريس إلى القاهرة.

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5- موريتانيا تعلن الحداد 3 أيام

العلم الموريتاني فى نواكشوط - أرشيفية (أ ف ب)

أعلنت الرئاسة الموريتانية، أنه بموجب مرسوم صادر، يبدأ حداد وطني لمدة ثلاثة أيام على عموم التراب الوطني إثر وفاة الرئيس الأسبق أعل ولد محمد فال.

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