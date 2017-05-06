"فتاة إمبابة".. ادعت اغتصابها وسرقة مشغولاتها الذهبية للزواج من عشيقها

كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الجمعة، من كشف ملابسات اغتصاب فتاة وسرقتها من قبل مجهولين بمنطقة إمبابة.

اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، تلقى إخطارا -أمس الجمعة- من قسم شرطة إمبابة بتقدم أهل فتاة ببلاغ حول اختطاف ابنتهم، وتعرضها للاغتصاب وسرقة مشغولاتها الذهبية.

وشكل اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث بقيادة العميد شريف الجمل، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة؛ لكشف ملابسات الواقعة.

وتوصلت تحريات العقيد أيمن الحمزاوي، مفتش مباحث شمال الجيزة، إلى عدم صحة البلاغ، وتبين أن الفتاة ترفض الزواج بشخص نال موافقة أهلها، إذ أنها على علاقة بشاب آخر.

وتمكن المقدم محمد ربيع، رئيس مباحث إمبابة، من ضبط الفتاة، وأقرت بصحة تحريات المباحث، معللة اختلاقها الواقعة لعدم إتمام زواجها من الشخص الذي تقدم لخطبتها.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.