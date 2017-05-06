حول العالم فى 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبد العظيم قنديل:

مرت الساحة الدولية، اليوم الجمعة، بالعديد من الأحداث الهامة والتى كان أبرزها توتر حاد بين باكستان وأفغانستان واحتجاجات ضد لوبان فى فرنسا، إضافة إلى فوز حزب المحافظين البريطاني فى الانتخابات المحلية.

1- اشتباكات على الحدود الباكستانية الأفغانية

اشتباكات عنيفة بين القوات الباكستانية والقوات الأفغانية فى قندهار اليوم الجمعة (أ ف ب)

ذكر مسؤولون أن ثمانية أشخاص على الاقل قتلوا وأصيب أكثر من 70 آخرين، خلال اشتباكات بين القوات الافغانية والباكستانية بالقرب من معبر "شامان" الحدودي بين البلدين.

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2- مواجهات بين الجيش ولصوص النفط في المكسيك

مركبات عسكرية تابعة للجيش المكسيكي أثناء عرض عسكري فى ميكسيكو سيتى اليوم الجمعة (أ ف ب)

أعلنت السلطات المكسيكية عن مقتل ما لا يقل عن أربعة جنود وستة يشتبه بأنهم لصوص نفط في مواجهة بولاية بويبلا في وسط البلاد، في إطار عملية عسكرية للجيش ضد الجريمة المنظمة وسرقة الوقود من خطوط الأنابيب.

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3- المحافظين يحققون فوزًا كبيرًا في الانتخابات المحلية البريطانية

رئيسة الحكومة البريطانية فى لندن اليوم الجمعة (أ ف ب)

سجل الحزب المحافظ بزعامة رئيسة الوزراء تيريزا ماي فوزًا كبيرًا في انتخابات المجالس المحلية مستفيدا من سوء أداء المعارضة العمالية وحزب الاستقلال وفق النتائج النهائية.

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4- قتلى من العسكرين والمسلحين في تشاد

عناصر من الجيش التشادى فى العاصمة نيجامينا - أرشيفية (أ ف ب)

قتل 9 جنود تشاديين في هجوم لجماعة "بوكو حرام" على موقع للجيش في منطقة بحيرة تشاد، وفق مصادر أمنية ومحلية.

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5- احتجاجات ضد ''لوبان'' في اليوم الأخير للحملة الانتخابية

مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان فى باريس اليوم الجمعة (أ ف ب)

زار كل من مارين لوبان، وإيمانويل ماكرون كاتدرائيات العصور الوسطى في اليوم الأخيرة من الحملات الترويجية لجولة الإعادة للانتخابات الرئاسية الفرنسية التي سوف تجرى بعد غد الأحد.

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