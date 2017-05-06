صورة وخبر: انتظرني.. رسالة نازح "غير منطوقة"

كتب - علاء المطيري:

اقتحمت القوات العراقية مناطق جديدة في شمال غربي مدينة المواصل التي تدور فيها المعارك منذ أكتوبر الماضي، وكان منطقة "الهرمات" واحدة من تلك المناطق التي دار فيها قتل عنيف بين الجيش العراقي ومسلحي "داعش".

ومع تواصل القتال يواصل النازحون فرارهم في رحلة عذاب للنجاة من موت يكاد يكون محتومًا، وفي تلك الرحلة التي تتواصل مع تواصل القتال التقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة سيدة تتشبث بأطراف زوجها الذي يتقدمها حاملًا طفله في تلك الرحلة.

ويسيطر تنظيم "داعش" على مدينة الموصل منذ عام 2014، حيث أعلن فيها دولته المزعومة في سوريا والعراق، لكنه خسر الجانب الشرقي منها لصالح القوات العراقية في المرحلة الأولى من معركة الموصل، وأصبح محاصرًا في بعض مناطق الجانب الغربي الذي يواجه فيه هجومًا كبيرًا من القوات العراقية منذ 19 فبراير الماضي.