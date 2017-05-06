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طارق العوضي: «كمان هنبيع هويتنا عشان الفلوس»

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طارق العوضي: «كمان هنبيع هويتنا عشان الفلوس» طارق العوضي: «كمان هنبيع هويتنا عشان الفلوس»

التحرير

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استنكر المحامي بالنقض، طارق العوضي، قانون منح الجنسية المصرية مقابل وديعة بنكية، موضحًا أن الجنسية ليست سلعة لتباع بالأموال، :"مش هنبيع هويتنا كمان عشان الفلوس".

وأضاف خلال لقائه بالإعلامية دينا موسى، ببرنامج"كلام مصري"، المذاع على قناة"الحرة"، " ليست في مرحلة انتقالية، فلدينا دستور ورئيس جمهورية ومجلس نواب، بالتالي المرحلة الانتقالية انتهت بمجرد وجود الرئيس عبد الفتاح ".

وتابع: "لدينا 4 أنواع من الإقامة، عادية ومؤقته وخاصة، والآن النوع الجديد وهو الإقامة بوديعة، فبالتالي القانون يستهدف جلب مقيمين جدد، والعالم به 230 دول و8 منهم فقط  تعطي الجنسية مقابل وديعة، وهي دول غير معروفة، بالتالي هذا القانون ليس مطبقًا على مستوى دول العالم".

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