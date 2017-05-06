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وكيل «دفاع البرلمان» عن منح الجنسية مقابل وديعة: «محتاجين دولارات»

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وكيل «دفاع البرلمان» عن منح الجنسية مقابل وديعة: «محتاجين دولارات» وكيل «دفاع البرلمان» عن منح الجنسية مقابل وديعة: «محتاجين دولارات»

التحرير

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قال النائب يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي  بمجلس النواب، إن في مرحلة انتقالية وتستعيد توازنها بكافة النواحي الاقتصادية والسياسية، موضحًا أنه لا علاقه لمشروع قانون منح الجنسية المصرية مقابل وديعة دولارية، بتوقيت الحكم في قضية جزيرتي تيران وصنافير.

وأضاف كدواني، خلال لقائه بالإعلامية دينا موسى، ببرنامج "كلام مصري"، المذاع على قناة "الحرة"، "قانون منح الجنسية المصرية مقابل وديعة بنكية بالدولار، يحاول يستفيد من الأجانب المقيمين على الدولة المصرية، بعدما تحملت الدولة الكثير من الأموال بسببهم، فأغلبهم من جنسيات عربية، ويرغبون في الإقامة والاستثمار والتجنس".

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وتابع: "الشعب المصري يمكن أن يستفيد من الأجنبي مقابل منحه الجنسية، على حسب تقدير موقفه بمعرفة جهات الأمن"، مستكملًا: "هيكون لمصر مصدر دخل بالعملة الصعبة، ستضاف للرصيد، ونحن في أمس الحاجه إليها، ولن يكون مقابل بيع الجنسيه فجنسيه مصر لا تباع، فالعالم منفتح ويقوم بالتنشيط لجذب الاستثمارات الأجنبية"، وأشار إلى أنه سيتم منح الجنسية لعدد بسيط جدًا، بعد الموافقة على شروط الأمن.

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