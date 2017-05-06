رشا نبيل عن إعفاء رئيس جامعة الأزهر: «الطيب انتصر لسماحة الدين»

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علّقت الإعلامية رشا نبيل، على قرار الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مساء الجمعة، إعفاء الدكتور أحمد حسني طه، القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر من منصبه، مؤكدةً أن «الإمام الأكبر لا يُخيب الظنّ فيه أبدًا».

أضافت نبيل، خلال تقديمها برنامج «كلام تاني»، عبر فضائية «دريم»: «الطيب دائمًا قادر على اتخاذ قرارات حاسمة، ودائمًا ما ينتصر للحقوق والمبادئ، انتفض بعد تصريحات القائم بأعمال رئيس الجامعة رغم اعتذاره، علينا جميعًا أن نفخر بهذا الرجل، بهذا الرمز الديني الذي أكرمنا به الله في هذه الفترة الصعبة».

تابعت: «ربما يكون إسلام بحيري هو أكثر من تعرض لشيخ الأزهر هجومًا وانتقادًا، ولكن الإمام الأكبر تجاوز عن كل ذلك وأقال من حكم عليه بالردة، الطيب يكبر كل يوم عن الآخر، وتزداد مكانته وعلوه في السماء، أعتقد أننا لا نعرف حتى هذه اللحظة قدر وقيمة هذا الرجل الفاضل، بارك الله فيه لهذا الوطن ولأمته الإسلامية، انتصر لفكره المستنير ولسماحة هذا الدين الوسطي».

وقرر الطيب، مساء اليوم، إعفاء الدكتور أحمد حسني طه، القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر من منصبه، وتكليف الدكتور محمد حسين المحرصاوي، عميد كلية اللغة العربية، بدلًا منه، اعتبارًا من غد السبت، بصفة مؤقتة لحين تعيين رئيس جديد؛ وفقا للإجراءات المحددة قانونًا.

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وكان الدكتور أحمد حسني، القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر، أصدر بيانًا صباح أمس، اعتذر فيه عن وصفه «بحيري» بـ«المرتد».

وقال: «إن الرجوع إلى الحق فضيلة، واستبصار الصواب أولى من الإصرار على الخطأ، وإنه من واجبنا تجاه ديننا ومجتمعنا ووطننا أن نحرص على إيصال الحقيقة كاملة حتى لو صدر منا ما يجانبها، إن تبين لنا هذا الخطأ».