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الحلقة العاشرة من "فرعون": مقتل "بلعوطي" على يد "صدقي"

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الحلقة العاشرة من "فرعون": مقتل "بلعوطي" على يد "صدقي" الحلقة العاشرة من "فرعون": مقتل "بلعوطي" على يد "صدقي"

كتب : أمل القاضي السبت 20-07-2013 23:11

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل "فرعون"، مقتل "بلعوطي" على يد "صدقي"، أثناء محاولته الهروب من "رجب" في الفيلا. حاول "فرعون" استدراجه لمعرفة مَن حرّضه على قتله في السجن، وترجح "عايدة" أن يكون زوجها "صدقي" قتل "بلعوطي" متعمدًا كي لا يعترف عليه بأنه المُحرض على قتل "فرعون".

وتستعرض الأحداث بداية عمل "فرعون" مع "أبو لبيب"، الذي ينقذه من أيدي "شلبي موسى" حين كان على وشك قتله للانتقام لوالده، ويطلب منه تسهيل دخول صفقة أسلحة إلى عبر الميناء، ويستعين "فرعون" برجال "بلعوطي" لتنفيذ المهمة، ويتوقع "أبو لبيب" لـ"رجب" أن يصبح رجلا مهمًا في هذا المجال، ويلقبه بـ"فرعون".

المسلسل بطولة خالد صالح، وجومانا مراد، ودينا، وأحمد فؤاد سليم، والفنان السوري عبدالحكيم قطيفان، ومن تأليف عمرو الشامي وياسر عبدالمجيد، وإخراج محمد علي ووائل إحسان، ومن إنتاج شركة تريلر للإنتاج الفني والتوزيع.

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