سيد عبد الحفيظ: مجموعة الأهلي في البطولة العربية ليست سهلة

التحرير

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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مجموعة البطولة العربية ليست سهلة كما يقال، مؤكدًا أن التقليل من تلك الفرق العربية شيء خاطئ.

وأضاف عبد الحفيظ، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن كل مباراة لها أحداث مختلفة، وفي الوقت الحالي لم تعد الفرق سهلة كما كانت من قبل.

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وتابع "لم يحدد الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، اللاعبين الذين سيشاركون في البطولة.. نركز الآن على إنهاء البطولة المحلية وهي بطولة الدوري".

وكانت قد أسفرت نتيجة قرعة بطولة كأس البطولة العربية، عن وقوع الأهلي مع الفيصلي الأردني، ونصر حسين داي الجزائري، والوحدة الإماراتي، والتي ستقام في مصر خلال الفترة من 22 يوليو إلى 5 أغسطس.