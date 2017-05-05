حظك اليوم برج القوس 6/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج القوس

مهنياً: تحقق إنجازاً مهمّاً يكون له أثر كبير في مستقبلك ويدفعك خطوات إلى الأمام



عاطفياً: تشعل غيرة الحبيب بسبب تصرفاتك المريبة مع أشخاص من الجنس الآخر أمامه



صحياً: ممارسة أي نشاط فني سواء الرقص أو الدبكة مفيد لك، إنما باعتدال

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

شبكةعيونالإخبارية

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