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مرتضى منصور للاعبي الزمالك: «اسمعوا كلام إيناسيو»

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مرتضى منصور للاعبي الزمالك: «اسمعوا كلام إيناسيو» مرتضى منصور للاعبي الزمالك: «اسمعوا كلام إيناسيو»

التحرير

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عقد ، رئيس نادي جلسة مع اللاعبين، قبل توجهه لحضور قرعة البطولة العربية، التي تقام تحت سفح الأهرامات. 

وشهدت الجلسة توجيه مرتضي رسائل للاعبين، أولها استمرار إيناسيو مديرًا فنيًا للفريق حتى انتهاء مدة تعاقده كاملة، مطالبَا اللاعبين بدعمه وضرورة الالتزام بتعليماته الفنية.

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وشدد على عدم تحمل إيناسيو، مسؤولية النتائج الأخيرة التي حققها الزمالك في مسابقة الدورى الممتاز، مؤكدًا أنه يتابع عمل إيناسيو جيدًا، وأنه يبذل قصارى جهده للارتقاء بالفريق.

وطالب مرتضى، اللاعبين بضرورة التحلي بالروح القتالية، والتقارب مع بعضهم البعض، والعمل على قلب رجل واحد.

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التحرير

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