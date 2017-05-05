طارق يحيى بعد الاستقالة: «لا سني ولا صحتي يستحملوا.. يجيبوا حد مبخوت»

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كشف طارق يحيى، المدير الفني المستقيل من تدريب طلائع الجيش، عن الأسباب التي دفعته إلى الرحيل عن الفريق العسكري، عقب الخسارة التي مني بها أمام الأهلي في إطار الجولة الـ27، بالدوري المصري الممتاز.

وقال يحيي في مداخة هاتفية لبرنامج "كلام في الجون"، عبر إذاعة "ميجا إف إم"، إن "المدرب يُقاس بالنتائج وتلك هي مهنة التدريب وبنعاني معانه كبيره وبنقابل ضغط كبير جدًا".

وأضاف: "أول 5 ماتشات كسبنا المصري والشرقية ودجلة، تعادلنا مع الإسماعيلي والمقاولون والداخلية وبعدين بدأنا نخسر بشكل غريب".

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وتابع: "ماحدث بعد ذلك غريب جدًا.. ماعنديش سبب إننا نخسر كده.. مطلوب مني مركز سادس أو السابع والدور الثاني أصعب من الأول.. كسبنا وبعدين بنخسر وبنخسر وبنخسر".

وأردف: "إمبارح رايح بهجمتين واحدة انفراد وتروح في القائم وبعدين انفراد بردو في إيد إكرامي.. وبعدين أخر دقيقة الكرة تدخل وسط 40 واحد.. يجيبوا حد مبخوت بقى.. انا مش مبخوت باين".

واختتم "أنا ليا طموحات معينة.. أنا داخل على ماتشات الله أعلم بنتايجها.. أنا فضلت في التوقيت ده بالذات، إني أسيب المهمة لحد تاني.. لا سني ولا صحتي تستحمل".