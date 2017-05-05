فيديو| رئيس بلدية المحلة يهاجم الحكم محمود البنا

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شن الدكتور محمد الشافعي، رئيس مجلس إدارة نادي بلدية المحلة، هجوما حادا على الحكم محمود البنا، الذي أدار مباراة ناديه ضد نادي الرجاء.

وقال الشافعي، في مداخلة مع إذاعة "ميجا إف إم": "الحكم الدولي أدار المباراة زي ما الكتاب بيقول لحد الدقيقة 85، وكانت المباراة تدار بسيطرة وحكمة عالية جداً، والبلدية كان فرض سيطرته على المباراة بالكامل".

وأضاف الشافعي:" في الدقيقة 85 في لاعب من عندنا وقع غلى أرضية الملعب، ولاعيبة الرجاء راحو شالوه و رموه برا الملعب، ولاعب من عندنا بيقولوهم مينفعش اللي بتعملوه، راحو ضربينو بالبوكس ووقعوه".

وتابع: "كان في 25 فرد مسموح لهم بدخول المباراة، نزلو كلهم أرض الملعب وكان في حالة من الهرج والمرج، والحكم مقدرش يسيطر على الأحداث، وطرد اللاعب محمد حسن، ولم يعاقب لاعب الرجاء الذي اعتدى على لاعبنا".

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