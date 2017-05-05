أخبار عاجلة

ما حكم الشرع في زوج يخاصم زوجته بالشهور ويتكبر عليها؟ -
محاضرة فنيه قبل مران الأهلي.. وحجازي وعاشور يشاركان -
الأمن يرفض حضور روابط المشجعين في مباريات الأهلي والزمالك -
فيديو| داعية إسلامي: القرآن علاج لمريض السرطان -
«الإسكان»: 72% من أهالي مثلث ماسبيرو اختاروا التعويض المادي -
ليستر سيتي يفوز على واتفورد بثلاثية في «البريمير ليج» -
المحمدي يشارك في سقوط هال سيتي أمام سندرلاند بـ«البريمير ليج» -
البايرن يُرسل دارمشتات للدرجة الثانية -
التعادل الإيجابي يحسم مباراتي «بيرنلي وبروميتش» و«بورنموث أمام ستوك» -
دورتموند يضرب هوفنهايم بثنائية في «البوندسليجا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

فيديو| رئيس بلدية المحلة يهاجم الحكم محمود البنا

Google+ Print
فيديو| رئيس بلدية المحلة يهاجم الحكم محمود البنا فيديو| رئيس بلدية المحلة يهاجم الحكم محمود البنا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

شن الدكتور محمد الشافعي، رئيس مجلس إدارة نادي بلدية المحلة، هجوما حادا على الحكم محمود البنا، الذي أدار مباراة ناديه ضد نادي الرجاء.

وقال الشافعي، في مداخلة مع إذاعة "ميجا إف إم": "الحكم الدولي أدار المباراة زي ما الكتاب بيقول لحد الدقيقة 85، وكانت المباراة تدار بسيطرة وحكمة عالية جداً، والبلدية كان فرض سيطرته على المباراة بالكامل". 

وأضاف الشافعي:" في الدقيقة 85 في لاعب من عندنا وقع غلى أرضية الملعب، ولاعيبة الرجاء راحو شالوه و رموه برا الملعب، ولاعب من عندنا بيقولوهم مينفعش اللي بتعملوه، راحو ضربينو بالبوكس ووقعوه". 

وتابع: "كان في 25 فرد مسموح لهم بدخول المباراة، نزلو كلهم أرض الملعب وكان في حالة من الهرج والمرج، والحكم مقدرش يسيطر على الأحداث، وطرد اللاعب محمد حسن، ولم يعاقب لاعب الرجاء الذي اعتدى على لاعبنا". 

شاهد أيضا

نجح فريق رجاء مطروح، في التأهل إلى دوري الأضواء والشهرة «الدوري الممتاز»، للمرة الثانية في تاريخه، عقب تغلبه على بلدية المحلة، بهدف قاتل، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم، على أرضية مركز شباب مطروح، في الجولة الأخيرة من الممتاز ب.  

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| داعية إسلامي: القرآن علاج لمريض السرطان

فيديو| داعية إسلامي: القرآن علاج لمريض السرطان

فيديوجراف: ماكرون ولوبن.. مرشحا الرئاسة الفرنسية في سطور

فيديوجراف: ماكرون ولوبن.. مرشحا الرئاسة الفرنسية في سطور

بالفيديو.. وزير التعليم: ندرس بدائل إلغاء نظام الثانوية العامة وتنسيق الجامعات

بالفيديو.. وزير التعليم: ندرس بدائل إلغاء نظام الثانوية العامة وتنسيق الجامعات

بالفيديو والصور.. مكتشفة سر التحنيط بسوهاج تتعرض لضغوط من الخارج

بالفيديو والصور.. مكتشفة سر التحنيط بسوهاج تتعرض لضغوط من الخارج