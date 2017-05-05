حقيقة رفض علاج ضابط مصاب في «تفجير الإسكندرية» بالخارج

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كتب- محمد عبدالجليل ويونس محمد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، أسباب رفض الوزارة سفر العميد شريف الحسينى، الذي أصيب الشهر الماضي في حادث تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، للعلاج في الخارج.

وقالت الداخلية، في بيان، "أثناء رحلة العلاج، تبين رغبة الضابط المصاب العلاج بالخارج، فتم تشكيل لجنة طبية خماسية بمستشفى الشرطة بالإسكندرية، وانتهت اللجنة إلى استقرار حالة المريض من الناحية الجراحية، وأن جميع الجروح والكسور تحت الالتئام، ولا يحتاج المريض حاليًا سوى عملية استكشاف لأوتار العضلات القابضة لأصابع اليد اليسرى، وإصلاح المصاب منها، وعمل استكشاف للعصب المسئول عن رفع القدم اليسرى".

وأضافت الداخلية أن اللجنة قررت أن تلك الإجراءات الطبية تتم بنجاح في البلاد، ويجب سرعة تنفيذها، منوهة بأن الوزارة لن تتأخر في تسفيره للعلاج خارج البلاد، إذ كانت حالته الصحية تستلزم ذلك.