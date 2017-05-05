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الدسوقي رشدي لـ«برهامي»: «البلد كانت حلوة قبل ما نشوف أشكالك»

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الدسوقي رشدي لـ«برهامي»: «البلد كانت حلوة قبل ما نشوف أشكالك» الدسوقي رشدي لـ«برهامي»: «البلد كانت حلوة قبل ما نشوف أشكالك»

التحرير

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هاجم الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، مساء الجمعة، الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، بسبب فتواه بأن الجهر بالدعاء للميت «بدعة»، قائلًا: «الراجل ده لا عاتق صاحين ولا ميتين».

أضاف رشدي، خلال برنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»: «برهامي عايزينا نسمع كلامه وبس، لأننا في نظرة عامة ومش بنفهم، وبالتالي لازم ناخد إذنه في كل حاجة، الناس طول عمرها بتدعي للميت.. تيجي دلوقتي تقول بدعة؟».

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تابع: «يا أخي سيب الناس على فطرتها السليمة، الفطرة اللي كانت مخلية البلد دي حلوة قبل ما نشوف أشكال حضرتك».

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التحرير

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