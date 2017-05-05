«صائد الهاكرز»: «غيروا أرقامكم السرية.. التكنولوجيا رايحة في حته منعرفهاش»

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قال المهندس وليد حجاج، الباحث في أمن المعلومات والمُلقب بـ "صائد الهاكرز"، إن "الهاكرز" يستطيعون اختراق جميع الهواتف المحمولة أيا كان نوعها.

ودعا حجاج، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، إلى تغيير الرقم السري للهاتف المحمول وللحسابات الشخصية كل فترة؛ لحماياتها من الاختراق، مؤكدًا أن الإرهابيين يستخدمون التكنولوجيا والإنترنت بشكل أكثر عمقًا وحداثة من الشخص العادي.

وتابع :"التكنولوجيا رايحة في حته إحنا مش عارفينها، الأحذية ستكون (سمارت) فيما بعد، أي متصلة بالإنترنت، وكذلك ملابس الأطفال، حتى ترسل رسائل إلى الأمهات في حالة الخطر، وكذلك ستكون الملابس بها (ستيكرز) متصلة بالإنترنت، للأشخاص الذين يعانون من أمراض معينة؛ حتى تبلغ أقاربهم عند مرضهم".