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فيديو| الدسوقي رشدي: مرتضى «المعلم حنفي».. والبدري «مغرور»

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فيديو| الدسوقي رشدي: مرتضى «المعلم حنفي».. والبدري «مغرور» فيديو| الدسوقي رشدي: مرتضى «المعلم حنفي».. والبدري «مغرور»

التحرير

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انتقد الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، تصريحات المستشار ، رئيس مجلس إدارة نادي ، عن منع دخول مراسلي البرامج الرياضية نادي «بتروسبورت»، لتغطية مباراة الزمالك والإسماعيلي التي أُقيمت الأربعاء الماضي، قائلًا إنه «غاوي مشاكل ومحب للظهور باستمرار».

ووصف رشدي، خلال برنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»، مساء الجمعة، «مرتضى» بشخصية «المعلم حنفي» في فيلم «ابن حميدو»، صاحب المقولة الشهيرة «خلاص تنزل المرة دي»، مشيرًا إلى أن «المراسلين كانوا على يقين بأنه لم يلتزم بتصريحاته، ويستطيعون دخول النادي لتغطية المباراة، وهو ما حدث بالفعل».

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ولفت إلى أن «نظرة الكابتن حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، لمحمود عاشور، حكم مباراة الأهلي والإنتاج الحربي، غير مقبولة من مدرب مسئول عن تدريب فريق كبير»، واصفًا ذلك بـ«التعالي والغرور».

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التحرير

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