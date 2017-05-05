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بالفيديو.. رفعت السعيد: «صباحي وأنصاره كانوا خدم للإخوان»

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بالفيديو.. رفعت السعيد: «صباحي وأنصاره كانوا خدم للإخوان» بالفيديو.. رفعت السعيد: «صباحي وأنصاره كانوا خدم للإخوان»

التحرير

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استنكر الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع، ما وصفه، بـ"هجوم" حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، على الدولة في المؤتمر السنوي لحزب الكرامة.

وقال السعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، "حمدين عايز يعمل نفسه بطل على حساب الدولة، ولازم نسيبه كده ومنركزش معه"، متابعًا: "لو راجل يا حمدين قول إن كلامي غلط، ولما كنا في جبهه الإنقاذ حضرتك طلبت مننا عدم المساس بالمادة 273 الخاصة بحزب النور لتحديد كيفية تطبيق الشريعة في الإسلام".

واستكمل: "سألته ليه، قالي لأن منا من يواصل الهجوم على الإخوان بحيث يتصور البعض إننا ضد الإسلام، وكان يقصدني بحديثه، فرديت عليه بأني بهاجم المتأسلمين وليس المسلمين".

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السعيد قال إن صباحي "انتهي سياسيا بعد تحالفه مع الإخوان"، مردفًا: "صباحي وأنصاره كانوا خدم للإخوان، وبمثابة أحذية في أقدامهم، وسافر أكثر من مرة لجنوب لبنان لتأييد حزب الله".

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التحرير

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