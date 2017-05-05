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«السكة الحديد»: نهتم بتقديم خدمة متميزة لذوي الإعاقة

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«السكة الحديد»: نهتم بتقديم خدمة متميزة لذوي الإعاقة «السكة الحديد»: نهتم بتقديم خدمة متميزة لذوي الإعاقة

التحرير

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قال اللواء رفعت حتاتة، رئيس شركة سكك حديد للخدمات المتكاملة، مساء الجمعة، إن «وزير النقل طلب شراء 3 عربات كمرحلة أولى للعمل داخل محطة مصر برمسيس، على أن يتم تعميم هذه التجربة على باقي المحطات الرئيسية على مستوى الجمهورية بعد انتهاء إجراءات شراء العربات لمحطة مصر، وذلك مثلما يحدث بالمطارات».

أضاف حتاتة، خلال مداخلة عبر فضائية «العاصمة»، أنه تم التعاقد مع الشركة المالكة لتلك العربات وستصل خلال أيام لمحطة مصر بميدان رمسيس، لافتًا إلى أن الشركة ترفع يوميًا 40 طن من المخلفات من 16 محطة بمحافظة الإسكندرية يتخللها 7 أسواق شعبية، مع إزالة الحشائش المتواجدة على جوانب القضبان والأسوار من محطة مصر حتى محطة أبو قير في الإسكندرية، وذلك للحفاظ علي أمن وسلامة القطارات.

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وتابع: «بدأنا بالاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة منذ عام ونصف، في وجود الوزير سعد الجيوشي، ويوجد حاليًا بمحطة مصر عربات بعجل متحرك يستخدمه فرد أمن في محطة مصر، وعممنا ذلك في عدد من المحطات».
 

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