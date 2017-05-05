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حظك اليوم برج الأسد 6/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الأسد 6/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الأسد 6/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الأسد

مهنياً: تصطلح أمور كثيرة ويحمل هذا اليوم فرصاً جيدة وتصحيحاً لمسار أو تقدّماً في بعض المشاريع ومعنويات عالية رغم كل العوائق

عاطفياً: تحضر للشريك الكثير من اللقاءات التي تحمل إليه الكثير من المفاجآت السارة

صحياً: تشعر بقلق يحرمك النوم ويبقيك في حال من التوتر بسبب الضغوط التي تعترضك

 

ابراج مكتوب

 

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

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