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حظك اليوم برج السرطان 6/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج السرطان 6/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج السرطان 6/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج السرطان

مهنياً: تبحث اليوم في أوراق مهمة بالعمل قد تساعدك في دعم وضعك المادي

عاطفياً: تحاول أن تخرج من روتين العلاقة باتباع أساليب جديدة في التعاطي مع الشريك

صحياً: يوم غني بالنشاط والحركة والقيام بالمشاريع الترفيهية، استفد منه قدر الإمكان

 

ابراج مكتوب

 

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

 

المصدر : اراب حظ

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