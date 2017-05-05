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حظك اليوم برج الحمل السبت 6/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الحمل السبت 6/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحمل السبت 6/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

مهنياً: تستقطب اهتمام الجميع، وتبدو نجم الأماكن والساحات والحفلات

عاطفياً: المطلوب إليك البناء على أسس ثابتة وإشاعة التفاؤل لدى الشريك وإضفاء الفرح على المحيط الذي يتأثر بك جداً

صحياً: إذا كنت تستيقظ وتشعر بأنك متعب نم وقتاً إضافياً ولا تطل السهرات

 

ابراج مكتوب

 

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

 

المصدر : اراب حظ

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