السبب وراء طرد لاعب بلدية المحلة في موقعة الرجاء

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كشف مصدر مقرب من محمود البنا، الحكم الدولي الذي أدار لقاء الرجاء وبلدية المحلة، في ختام مباريات المجموعة الثالثة من دوري القسم الثاني، عن سبب طرد محمد حسن، لاعب بلدية المحلة خلال اللقاء.

وقال المصدر، إن الحكم المساعد أبلغ البنا أن لاعب البلدية اعتدى بالضرب على أحد الأفراد التابعين لنادي الرجاء في الملعب بعد خروجه، وهو ما استوجب طرده بعد عودته للقاء.

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وكانت وقعت اشتباكات بين لاعبي نادي الرجاء وبلدية المحلة، بالدقيقة 90، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة.

وتأهل فريق الرجاء إلى دوري الأضواء والشهرة «الدوري الممتاز»، عقب تغلبه على بلدية المحلة، بهدف قاتل اللاعب محمد حمبوزو في الدقيقة 96.