أخبار عاجلة

ما حكم الشرع في زوج يخاصم زوجته بالشهور ويتكبر عليها؟ -
محاضرة فنيه قبل مران الأهلي.. وحجازي وعاشور يشاركان -
الأمن يرفض حضور روابط المشجعين في مباريات الأهلي والزمالك -
فيديو| داعية إسلامي: القرآن علاج لمريض السرطان -
«الإسكان»: 72% من أهالي مثلث ماسبيرو اختاروا التعويض المادي -
ليستر سيتي يفوز على واتفورد بثلاثية في «البريمير ليج» -
المحمدي يشارك في سقوط هال سيتي أمام سندرلاند بـ«البريمير ليج» -
البايرن يُرسل دارمشتات للدرجة الثانية -
التعادل الإيجابي يحسم مباراتي «بيرنلي وبروميتش» و«بورنموث أمام ستوك» -
دورتموند يضرب هوفنهايم بثنائية في «البوندسليجا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

السبب وراء طرد لاعب بلدية المحلة في موقعة الرجاء

Google+ Print
السبب وراء طرد لاعب بلدية المحلة في موقعة الرجاء السبب وراء طرد لاعب بلدية المحلة في موقعة الرجاء

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشف مصدر مقرب من محمود البنا، الحكم الدولي الذي أدار لقاء الرجاء وبلدية المحلة، في ختام مباريات المجموعة الثالثة من دوري القسم الثاني، عن سبب طرد  محمد حسن، لاعب بلدية المحلة خلال اللقاء.

وقال المصدر، إن الحكم المساعد أبلغ البنا أن لاعب البلدية اعتدى بالضرب على أحد الأفراد التابعين لنادي الرجاء في الملعب بعد خروجه، وهو ما استوجب طرده بعد عودته للقاء.

شاهد أيضا

وكانت وقعت اشتباكات بين لاعبي نادي الرجاء وبلدية المحلة، بالدقيقة 90، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة.

وتأهل فريق الرجاء إلى دوري الأضواء والشهرة «الدوري الممتاز»، عقب تغلبه على بلدية المحلة، بهدف قاتل اللاعب محمد حمبوزو في الدقيقة 96.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
محاضرة فنيه قبل مران الأهلي.. وحجازي وعاشور يشاركان

محاضرة فنيه قبل مران الأهلي.. وحجازي وعاشور يشاركان

الأمن يرفض حضور روابط المشجعين في مباريات الأهلي والزمالك

الأمن يرفض حضور روابط المشجعين في مباريات الأهلي والزمالك

فيديو| داعية إسلامي: القرآن علاج لمريض السرطان

فيديو| داعية إسلامي: القرآن علاج لمريض السرطان

«الإسكان»: 72% من أهالي مثلث ماسبيرو اختاروا التعويض المادي

«الإسكان»: 72% من أهالي مثلث ماسبيرو اختاروا التعويض المادي