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عضو الأهلي: المشاركة بالبطولة العربية جاءت بعد موافقة «البدري»

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عضو الأهلي: المشاركة بالبطولة العربية جاءت بعد موافقة «البدري» عضو الأهلي: المشاركة بالبطولة العربية جاءت بعد موافقة «البدري»

التحرير

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قال عماد وحيد، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن الرياضة أصبحت رسالة حُبٍ وتآخٍ بين الشعوب، وليست صناعة بطل لينافس، على البطولات، لافتًا إلى أن الأندية الكبيرة في الوطن العربي لابد وأن يكون لها دور فيما يحدث على الساحة العربية في الوقت الحالي.

وأكّد «وحيد» على هامش حضوره لقرعة البطولة العربية، اليوم الجمعة، أن النسيج العربي يلتف -حاليًا- لمواجهة التحديات، ولابد وأن يكون للرياضة دور في إرساء مبدأ التآخي والألفة بين الوطن العربي.

وأوضح عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن مجلس إدارة النادي، برئاسة المهندس محمود طاهر، تناقش مع الأمير تركي بن خالد، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بشأن مسألة لعب الأندية الكبرى في الوطن العربي دورًا في التطورات الحالية على الساحة العربية، وذلك على هامش زيارة الأمير تركي لمقر النادي بالجزيرة، أمس الخميس.

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وعن مشاركة الأهلي في البطولة العربية التي تقام في خلال الفترة من 22 يوليو إلى 5 أغسطس، قال «وحيد» إن الأهلي لديه دور سياسي واجتماعي، بخلاف دوره الرياضي، يؤديه في المجتمع المصري والعربي، وأيضًا الأهلي يعدُّ داعمًا أساسيًا لأي مناسبة أو فرصة تعزّز من الدور الريادي لمصر في الوطن العربي.

وأشار «وحيد» إلى أن المجلس، فور تلقيه دعوة للمشاركة في البطولة، تشاوَر مع الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة حسام البدري، لمعرفة رأيه وارتباطات الفريق، خصوصًا وأن الأهلي لابد وأن يحافظ على صورته الكبيرة قبل المشاركة في أي بطولة، مضيفًا أن المجلس كان قد فوّض المهندس محمود طاهر لبحث الأمر مع الجهاز الفني.

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