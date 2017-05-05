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بقدمي «رخا والمغربي» ورأس «حمبوزو».. رحلة الرجاء إلى دوري الأضواء

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بقدمي «رخا والمغربي» ورأس «حمبوزو».. رحلة الرجاء إلى دوري الأضواء بقدمي «رخا والمغربي» ورأس «حمبوزو».. رحلة الرجاء إلى دوري الأضواء

التحرير

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نجح فريق رجاء مطروح، في التأهل إلى دوري الأضواء والشهرة «الدوري الممتاز»، للمرة الثانية في تاريخه، عقب تغلبه على بلدية المحلة، بهدف قاتل، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم، على أرضية مركز شباب مطروح، في الجولة الأخيرة من الممتاز ب. 

سجل هدف المباراة الوحيد، اللاعب محمد حمبوزو في الدقيقة 96، قبل لحظات من إطلاق حكم المباراة، الدولي محمود البنا، صافرة النهاية.

ويستعرض لكم «التحرير» مسيرة فريق الرجاء في دوري الدرجة الثانية:

نجح نادي الرجاء في تصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 76 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 23 مباراة وتعادل 7 مباريات، وخسر في 4.

تمكن فريق مطرح من إحراز 51 هدفا، وتلقت شباكه 20 هدفا.

أعلى فوز للرجاء كان على حساب دكرنس 5 / 0 فى الجولة 33.

هداف الرجاء اللاعب إبراهيم رخا 12 هدفًا، منهم 3 من ركلات جزاء، ولم يسجل من الجولة 7 وحتى الجولة 25، يليه محمود المغربي بـ6 أهداف ولم يسجل من الجولة 22 وحتى 33.

رحلة الرجاء في الممتاز..

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صعد الرجاء للدوري الممتاز للمرة الأولى منذ تأسيسه عام 1999، موسم 2013/14، بدوري المجموعتين واحتل المركز التاسع، وتمكن من خطف الفوز في مباراة تحديد الهابط، من نادي تليفونات بني سويف.

وفي موسم 2014/15، انتهت مغامرة الرجاء في الدوري الممتاز حيث أنهى بطولة الدوري في المركز الـ17، برصيد 43.

فاز الرجاء في 11 لقاء وتعادل في 10 جولات، وخسر 17 مباراة.

سجل الرجاء 47 هدفا، واهتزت شباكه 75 مرة.

في الدور الأول فاز على الأهلي بنتيجة 1/2، وخسر أمام بنتيجة 2/3.

وفي الدور الثاني رد الأهلي بالفوز بنفس النتيجة، وفاز الزمالك بثنائية.

وكان آخر ظهور لفريق الرجاء بالدوري الممتاز في موسم 2014/2015 وهبط بعد ذلك الموسم للقسم الثاني مرة أخرى.

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التحرير

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