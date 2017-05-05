«كونتي» عن رحيل «كوستا»: لا أعتقد أنه أمر مهم

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قال الإيطالي، أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق تشيسلي الإنجليزي، إنه غير قلق بشأن مستقبل المهاجم دييجو كوستا داخل البلوز.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت مؤخرا، إلى اقتراب المهاجم الإسباني من الانتقال إلى نادي تيانجين كوانجيان الصيني، بعدما توصل لاتفاق للانضمام بداية من الموسم المقبل.

وأضاف كونتي، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، قبل مواجهة فريق ميدلزبره، بعد غد الاثنين: "لا أعرف شيئا عن ذلك ولم أتحدث عن مستقبل كوستا".

وتابع الإيطالي "الأهم لكل اللاعبين ولكل العاملين في تشيلسي هو التركيز على الحاضر. هذا هو المهم حقا لنا. أكثر بكثير من المستقبل. يجب علينا التركيز في التحضير بأفضل شكل ممكن للمباريات المتبقية من الآن وحتى نهاية الموسم".

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وتحدثت تقارير في الأيام الماضية عن توقيع كوستا، هداف تشيلسي هذا الموسم، على عقد مبدئي مع النادي الصيني، للعب له اعتبارا من الموسم القادم مقابل راتب أسبوعي يصل لـ650 ألف إسترليني، ليصبح أعلى لاعبي العالم أجرا.

ولايزال يتبقى لكوستا، الذي أحرز 20 هدفا وصنع 6 هذا الموسم، موسمين في عقده مع النادي اللندني، ولكن النادي الصيني قد يعرض حتى 75 مليون إسترليني للحصول على خدماته.

واختتم كونتي تصريحاته قائلا: "لست قلقا حيال ذلك، أرى اللاعبين لدي كل يوم، وأدرك أنهم يركزون في عملهم، لم أتحدث مع دييجو بعد عن مستقبله، لأني لا أعتقد أنه قد يكون أمرا مهما للغاية".