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إدارة ميلان تبدأ أولى خطواتها لتمديد عقد «دوناروما»

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إدارة ميلان تبدأ أولى خطواتها لتمديد عقد «دوناروما» إدارة ميلان تبدأ أولى خطواتها لتمديد عقد «دوناروما»

التحرير

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بدأت الإدارة الجديدة لنادي ميلان، أولى خطواتها لتأمين مستقبل الحارس الشاب دوناروما، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل، بتحديد موعد أول الاجتماعات مع مينو رايولا، وكيل أعمال الحارس، لبحث عملية تمديد العقد.

وأشارت "سكاي سبورت"، اليوم الجمعة، إلى أن الإدارة أجرت اتصالا هاتفيا بوكيل أعمال الحارس، وطلبت منه تحديد موعد خلال الأيام المقبلة، لعقد الاجتماع الأول للتفاوض حول تمديد العقد.

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وسيتم ذلك بمجرد عودة رايولا إلى إيطاليا، حيث يتواجد في الوقت الحالي مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم مانشستر يونايتد، بعد خضوعه لجراحة صعبة في الركبة.

وكان مينو رايولا، قد صرح في أكثر من مناسبة، أن موكله دوناروما لن يمدد عقده حتى يرى خطة الإدارة الجديدة في بناء فريق جديد وعملية استقدام اللاعبين الصيف المقبل، في ظل عدم معرفة أي شخص بالملاك الجدد للنادي وظهورهم بشكل مفاجيء مع عملية بيع الميلان، والتي بدأت الصيف الماضي، وانتهت بشكل كامل منتصف شهر أبريل الماضي.

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