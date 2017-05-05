فيديو| «مشادة» بين الوحش وبرلماني.. والأخير يطالب بإقالة وزير التموين

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قال نبيه الوحش، المحامي بالنقض، إن تطبيق القانون الحل الأمثل لمكافحة ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن التسعيرة الجبرية حق شعبي ودستوري، وذلك خلال استضافته والنائب البرلماني، محمد بدوي، في برنامج "خط أحمر"، المذاع على قناة "العاصمة".

ونشبت مشادة كلامية بين "الوحش"، و"بدوي"، بسبب مطالبة الأول الدولة بتطبيق التسعيرة الجبرية؛ للقضاء على جشع التجار والاحتكار، حيث علق الأخير: "كل من يقول جشع التجار لا يعرف الحلول"، موضحا أن تطبيق التسعيرة الجبرية يؤدي لإفساد السلع.

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وتابع، موجهًا حديثه لـ"الوحش": "هذا فكر نمطي وتقليدي، وأنت معندكش أي حلول، ويجب وضع حلول جذرية وجديدة"، ليرد الوحش: "المستثمرين اللي جم بعد الثورة نهبوا مصر وبيغرفوا منها..علي مصيلحي، وزير التموين، فاشل ولازم يتم إقالته، ده من رموز الفساد، وأقسم بالله مصر لن تنهض غير لما ناخد بالنا من حقوق الغلابة".