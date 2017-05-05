أخبار عاجلة

ما حكم الشرع في زوج يخاصم زوجته بالشهور ويتكبر عليها؟ -
محاضرة فنيه قبل مران الأهلي.. وحجازي وعاشور يشاركان -
الأمن يرفض حضور روابط المشجعين في مباريات الأهلي والزمالك -
فيديو| داعية إسلامي: القرآن علاج لمريض السرطان -
«الإسكان»: 72% من أهالي مثلث ماسبيرو اختاروا التعويض المادي -
ليستر سيتي يفوز على واتفورد بثلاثية في «البريمير ليج» -
المحمدي يشارك في سقوط هال سيتي أمام سندرلاند بـ«البريمير ليج» -
البايرن يُرسل دارمشتات للدرجة الثانية -
التعادل الإيجابي يحسم مباراتي «بيرنلي وبروميتش» و«بورنموث أمام ستوك» -
دورتموند يضرب هوفنهايم بثنائية في «البوندسليجا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| «مشادة» بين الوحش وبرلماني.. والأخير يطالب بإقالة وزير التموين

Google+ Print
فيديو| «مشادة» بين الوحش وبرلماني.. والأخير يطالب بإقالة وزير التموين فيديو| «مشادة» بين الوحش وبرلماني.. والأخير يطالب بإقالة وزير التموين

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال نبيه الوحش، المحامي بالنقض، إن تطبيق القانون الحل الأمثل لمكافحة ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن التسعيرة الجبرية حق شعبي ودستوري، وذلك خلال استضافته والنائب البرلماني، محمد بدوي، في برنامج "خط أحمر"، المذاع على قناة "العاصمة".

ونشبت مشادة كلامية بين "الوحش"، و"بدوي"، بسبب مطالبة الأول الدولة بتطبيق التسعيرة الجبرية؛ للقضاء على جشع التجار والاحتكار، حيث علق الأخير: "كل من يقول جشع التجار لا يعرف الحلول"، موضحا أن تطبيق التسعيرة الجبرية يؤدي لإفساد السلع.

شاهد أيضا

وتابع، موجهًا حديثه لـ"الوحش": "هذا فكر نمطي وتقليدي، وأنت معندكش أي حلول، ويجب وضع حلول جذرية وجديدة"، ليرد الوحش: "المستثمرين اللي جم بعد الثورة نهبوا وبيغرفوا منها..علي مصيلحي، وزير ، فاشل ولازم يتم إقالته، ده من رموز الفساد، وأقسم بالله مصر لن تنهض غير لما ناخد بالنا من حقوق الغلابة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| داعية إسلامي: القرآن علاج لمريض السرطان

فيديو| داعية إسلامي: القرآن علاج لمريض السرطان

فيديوجراف: ماكرون ولوبن.. مرشحا الرئاسة الفرنسية في سطور

فيديوجراف: ماكرون ولوبن.. مرشحا الرئاسة الفرنسية في سطور

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول من مباراة بتروجيت والمقاصة

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول من مباراة بتروجيت والمقاصة

ستاد مصر - لقاء مع ك. حمد إبراهيم / المدرب العام للمقاصة قبل مباراة بتروجيت والمقاصة

ستاد مصر - لقاء مع ك. حمد إبراهيم / المدرب العام للمقاصة قبل مباراة بتروجيت والمقاصة