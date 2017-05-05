فيديو| تامر عبد المنعم لـ«صباحي»: «أقسم بالله ما هرحمك»

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هاجم الفنان تامر عبد المنعم، مساء الجمعة، حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، بعد دعوته كافة القوى السياسية والحزبية للإعداد والتفكير في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2018، خلال المؤتمر السنوي العام لحزب الكرامة، اليوم الجمعة.

وقال عبد المنعم، خلال تقديمه برنامج «90 دقيقة»، عبر فضائية «المحور»: «حمدين بيمشي يقول (يسقط حكم العسكر) وهو أصلًا مثله الأعلى الزعيم جمال عبد الناصر، كما لو كان الرئيس الراحل كان شغال في فندق مش زعيم من زعماء العسكرية المصرية».

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أضاف: «عيب يا حمدين، والله العظيم تلاتة عيب، والله هفتح عليك النار مش هرحمك، وأقسم بالله ماهرحمك، عيب بقى وكفاية ضحك على المصريين».