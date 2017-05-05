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بالفيديو- كيف أجاب ضيوف international Fashion Award على هذا السؤال؟

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بالفيديو- كيف أجاب ضيوف international Fashion Award على هذا السؤال؟ بالفيديو- كيف أجاب ضيوف international Fashion Award على هذا السؤال؟

مصراوي Masrawy

كيف اجاب الضيوف على هذا السؤال؟

 انطلقت الثلاثاء فعاليات مهرجان international fashion award”" بفندق كونراد القاهرة، بحضور عدد من الشخصيات العامة والعالمية في عالم الأزياء والموضة والفن.

شهد الحفل حضور صفوة المجتمع من فنانين وإعلاميين كالمذيعة بوسي شلبي ودعاء فاروق والمغنية دومينيك والميكاب أرتست دينا حرب ومصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، بالإضافة لرئيس الشركة المنظمة للمهرجان "أحمد عليوة".

سأل "مصراوي" ضيوف الحفل عن إذا ما قرروا اختيار فستان واحد فقط من العرض، على أي فستان وعلى من سيقع اختيارهم من المصممين؟ وجاء رد كلاً منهم كما هو موضح .

 

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مصراوي Masrawy

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