فتح باب الترشح على منصب رئاسة جامعة القاهرة خلفًا لـ"نصار" غدًا

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كتب- محمد قاسم:

تفتح لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، غدًا السبت، باب الترشح على منصب رئيس جامعة القاهرة خلفًا للدكتور جابر نصار الذي تنتهي مدة رئاسته 1 يوليو المقبل.

وقال الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، رئيس اللجنة، إن باب الترشح لاختيار رئيس جديد للجامعة سيظل مفتوحًا حتى الخميس 11 مايو.

وأكد منصور أن إعلان قائمة المتقدمين يوم الخميس 11 مايو في الساعة الرابعة عصرا، على أن تبدأ اللجنة في تلقى الطعون يومي السبت والأحد 13 و14 مايو 2017.

وذكرت اللجنة، أنه من المقرر أن يتم إعلان القائمة النهائية للمتقدمين بعد عقد اجتماع لجنة البث في الطعون، يوم الاثنين 15 مايو، وبعدها يتم اجتماع لجان الفحص، وتسليم نماذج التقييم، يوم الثلاثاء 16 مايو، ويبدأ عرض البرامج ومقابلة المرشحين، وإعداد التقارير النهائية يوم الخميس 18 مايو 2017.

يذكر أن الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة تنتهي مدته في رئاسة الجامعة في يوليو المقبل، والذي أعلن أول أمس عدم ترشحه مجددا لرئاسة الجامعة.

كان نصار تولى منصبه في عام 2013، ليكون الرئيس رقم 27 للجامعة.