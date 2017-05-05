أخبار عاجلة

ما حكم الشرع في زوج يخاصم زوجته بالشهور ويتكبر عليها؟ -
محاضرة فنيه قبل مران الأهلي.. وحجازي وعاشور يشاركان -
الأمن يرفض حضور روابط المشجعين في مباريات الأهلي والزمالك -
فيديو| داعية إسلامي: القرآن علاج لمريض السرطان -
«الإسكان»: 72% من أهالي مثلث ماسبيرو اختاروا التعويض المادي -
ليستر سيتي يفوز على واتفورد بثلاثية في «البريمير ليج» -
المحمدي يشارك في سقوط هال سيتي أمام سندرلاند بـ«البريمير ليج» -
البايرن يُرسل دارمشتات للدرجة الثانية -
التعادل الإيجابي يحسم مباراتي «بيرنلي وبروميتش» و«بورنموث أمام ستوك» -
دورتموند يضرب هوفنهايم بثنائية في «البوندسليجا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

فتح باب الترشح على منصب رئاسة جامعة القاهرة خلفًا لـ"نصار" غدًا

Google+ Print
فتح باب الترشح على منصب رئاسة جامعة القاهرة خلفًا لـ"نصار" غدًا فتح باب الترشح على منصب رئاسة جامعة القاهرة خلفًا لـ"نصار" غدًا

مصراوي Masrawy

كتب- محمد قاسم:

تفتح لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، غدًا السبت، باب الترشح على منصب رئيس جامعة القاهرة خلفًا للدكتور جابر نصار الذي تنتهي مدة رئاسته 1 يوليو المقبل.

وقال الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، رئيس اللجنة، إن باب الترشح لاختيار رئيس جديد للجامعة سيظل مفتوحًا حتى الخميس 11 مايو.

وأكد منصور أن إعلان قائمة المتقدمين يوم الخميس 11 مايو في الساعة الرابعة عصرا، على أن تبدأ اللجنة في تلقى الطعون يومي السبت والأحد 13 و14 مايو 2017.

وذكرت اللجنة، أنه من المقرر أن يتم إعلان القائمة النهائية للمتقدمين بعد عقد اجتماع لجنة البث في الطعون، يوم الاثنين 15 مايو، وبعدها يتم اجتماع لجان الفحص، وتسليم نماذج التقييم، يوم الثلاثاء 16 مايو، ويبدأ عرض البرامج ومقابلة المرشحين، وإعداد التقارير النهائية يوم الخميس 18 مايو 2017.

يذكر أن الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة تنتهي مدته في رئاسة الجامعة في يوليو المقبل، والذي أعلن أول أمس عدم ترشحه مجددا لرئاسة الجامعة.

كان نصار تولى منصبه في عام 2013، ليكون الرئيس رقم 27 للجامعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديوجراف: ماكرون ولوبن.. مرشحا الرئاسة الفرنسية في سطور

فيديوجراف: ماكرون ولوبن.. مرشحا الرئاسة الفرنسية في سطور

بالصور- ضبط تذاكر كوكايين داخل كتاب "مُفرغ" بمطار القاهرة

بالصور- ضبط تذاكر كوكايين داخل كتاب "مُفرغ" بمطار القاهرة

ماكرون ولوبن.. مرشحا الرئاسة الفرنسية في سطور

ماكرون ولوبن.. مرشحا الرئاسة الفرنسية في سطور

بالصور- ضبط تذاكر كوكايين داخل كتاب "مُفرغ" بمطار القاهرة

بالصور- ضبط تذاكر كوكايين داخل كتاب "مُفرغ" بمطار القاهرة