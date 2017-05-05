مساعد مدير المخابرات الحربية الأسبق باكيًا: الجنسية المصرية ليست سلعة

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قال اللواء ناجي شهود، مساعد مدير المخابرات الحربية الأسبق، مساء الجمعة، إنه لا يصح إقرار قانون منح الجنسية المصرية للأجانب، مقابل وديعة دولارية، مؤكدًا أن «الجنسية المصرية ليست سلعة تباع وتشترى ونرفض بيعها لأي شخص».

أضاف شهود، خلال حواره ببرنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، باكيًا: «قانون منح الجنسية للأجانب وسيلة للاستيلاء على الأرض، إعلان القانون ده عاملي صدمة».

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تابع: «إحنا دولة عندنا قيم وأديان وعندنا ارتباط بالأرض والعِرض، ولا ينبغي أن يتم إقرار هذا القانون مطلقًا».