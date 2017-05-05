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«الأوقاف»: محمد جبريل ممنوع من التراويح في رمضان

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«الأوقاف»: محمد جبريل ممنوع من التراويح في رمضان «الأوقاف»: محمد جبريل ممنوع من التراويح في رمضان

التحرير

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قال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، إنه لن يسمح باستغلال المساجد في السياسة خلال شهر رمضان المبارك، مشددًا على جميع المديريات والمفتشين قصر الاعتكاف على المساجد المصرح لها فقط من الوزارة، ووفق القواعد المقررة، واتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه أي مجموعة أو جماعة تنظم اعتكافا دون تصريح.

وأكد "جمعة"، في تصريحات صحفية، أنه لا مجال في الاعتكاف هذا العام لغير أئمة الأوقاف والمصرح لهم بأداء الخطبة والدروس الدينية من خريجى الأزهر الشريف، وفي المساجد التى تحددها الوزارة في كل منطقة من خلال إدارات ومديريات الأوقاف.

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 وفي السياق ذاته، قال رئيس القطاع الديني بالوزارة، الشيخ جابر طايع، إنه من المقرر إعلان خطة الوزارة لرمضان، الأحد، وتتضمن عدد المساجد المصرح لها بإقامة صلاة التراويح والاعتكاف، مشددًا على عدم باستخدام المساجد في السياسة، وأن الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية رادعة ضد أي مخالف، منوهًا بأن الوزارة لن تسمح للداعية محمد جبريل بإمامة صلاة التراويح في مسجد عمرو بن العاص بمنطقة القديمة، لعدم حصوله على تصريح بذلك، وستسمح لخطيب المسجد فقط بأداء الصلاة وإلقاء الدروس الدينية داخل المسجد طيلة الشهر الكريم.

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