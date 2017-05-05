"لأسباب غير معلومة".. تفاصيل إلغاء ندوة لباسم يوسف عبر "سكايب" في الجامعة الأمريكية

مصراوي Masrawy

كتب- محمد قاسم:

أعلن اتحاد طلاب الجامعة الأمريكية في القاهرة، إلغاء لقاء مع الإعلامي الساخر باسم يوسف عبر موقع المكالمات المجانية بالفيديو "سكايب" للرد على أسئلة الطلاب بعد عرض فيلمه فيلم "دغدغة العمالقة".

وقال الاتحاد- في بيان صحفي عبر صفحته- أمس الخميس، "يؤسفنا أن نعلن أن جلسة يوسف يوسف عبر موقع "سكايب" ستلغى بسبب ظروف غير معروفة".

وقبل بدء الندوة بساعتين، أبلغ الاتحاد الطلاب بإلغاء اللقاء المباشر عبر سكايب فيما سيتم عرض الفيلم فقط.

من جانبه، قال باسم يوسف، إن منظمي اللقاء تواصلوا معه على مدى أسابيع للانضمام للجمهور من الطلاب في مداخلة عبر "سكايب" للإجابة على أسئلتهم بعد عرض فيلم "دغدغة العمالقة" لمدة ٣٠ دقيقة.

وأضاف "يوسف"، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "قبل العرض بيوم اتصل بي منظمين العرض واعتذروا وقالوا إنهم آسفين جدًا لأنه لأسباب غير معلومة تم إلغاء مداخلة سكايب مع الجمهور".

وأعلن الاثنين الماضي اتحاد طلاب الجامعة، عن تنظيم لقاء مع باسم يوسف تحت عنوان "أسأل باسم يوسف مباشر عبر سكايب".

وفيلم "دغدغة العمالقة" أو "Tickling Giants 2016" هو فيلم وثائقي عن "باسم يوسف" يروي قصة حياته ورحلته من جراح قلب لـ"إعلامي ساخر" ناجح، وصل عدد مشاهديه إلى 30 مليون في حلقته الأسبوعية.