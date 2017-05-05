مجهولون يسرقون 600 بطاقة من مكتب تموين العاشر بالشرقية (صور)

الشرقية - فاطمة الديب:

استولى مجهولون على 600 بطاقة تموينية بعد اقتحامهم، اليوم الجمعة، مكتب تموين مدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية.

وتلقى مدير أمن الشرقية، اللواء رضا طبلية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، ببلاغ من عبدالجليل رشيد مدير إدارة التموين بالعاشر من رمضان، الذي اكتشف آثار السرقة.

وبانتقال الأجهزة الأمنية للفحص، تبين وجود كسر في أبواب مكتب الإدارة، فضلاً عن سرقة 600 بطاقة تموينية، ومحاضر مخالفات، وجهاز تحديث بطاقات.

حرر عن ذلك المحضر اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وملابساتها وتحديد هوية مرتكبي الواقعة وضبطهم.